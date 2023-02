Aparte de ser un defensa sólido y uno de los mejores en el puesto de las últimas décadas, Carlos Zambrano siempre hizo noticia por sus excesos en cuanto al juego fuerte, que provocaba que muchas veces lo expulsen de algunos encuentros. Con la selección peruana le pasó varias veces, algo que lo dejó fuera de muchas convocatorias cuando Ricardo Gareca estaba a cargo de la blanquirrroja.

Estos desfases en el temperamento del ‘Kaiser’ hizo que sea relegado de la selección en 2016, siendo Christian Ramos quien tomó la posta en el camino exitoso a Rusia 2018. Algo similar ocurrió en las clasificatorias rumbo a Qatar 2022, cuando se hizo expulsar tras un codazo en un encuentro ante Brasil, donde los errores arbitrales desencadenaron un sinfín de emociones.

En una entrevista reciente con ESPN, Gareca se refirió a este tema en particular, hablando expresamente de Carlos Zambrano, quien pasó por las filas de Boca Juniors antes de llegar a Alianza Lima este año, en donde comentó las veces que había hablado sobre su temperamento al ‘León’.

“Para jugar en Boca se requiere de una inteligencia. El jugador de Boca, aparte de condiciones tiene que ser inteligente porque no está en cualquier lugar. A veces más que las condiciones futbolísticas es la inteligencia. Se necesita tomar decisiones dentro del campo. El jugador de Boca debe evitar que se lo expulse”, destacó Gareca.

“Si de pronto entra en un conflicto, debe saber en qué momento parar. Futbolísticamente debe tener una personalidad importante. Para ser jugador de ese nivel, tiene que tener una determinada inteligencia para ser jugador de Boca”, agregó.

En ese sentido enfocó el tema del temperamento en el ‘Kaiser’: “Zambrano la tiene, no es que no la tenga, este es un tema que yo he hablado con él cuando era técnico de la selección peruana. Le he remarcado eso, porque él es muy temperamental, toda la vida ha sido temperamental, pero cuando había que frenar, había que frenar”.

