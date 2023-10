Era septiembre 10 de 2008. Se jugaban las Eliminatorias rumbo al Mundial 2010, la octava fecha para ser exactos. El escenario, el Monumental de Ate; el rival, una Argentina plagada de estrellas mundiales; la tarea, no caer ante el coloso con una selección alicaída y en medio de una crisis.

Goleadas terribles, indisciplinas, una purga, un solo triunfo ante Venezuela en siete fechas y al frente un rival de categoría, esa era la realidad de una selección peruana que dirigía, por ese entonces, José del Solar, muy criticado en sus labores como técnico de la selección, cuando las alegrías peruanas eran contadas. Tanto así que el encuentro ante Argentina es uno de los más emotivos y recordados, y ni siquiera lo ganamos.

Chemo del Solar, técnico de la selección peruana en las eliminatorias 2010.

Mucho antes de la gloria de Rusia 2018, de los triunfos fuera de casa, del toque peruano que se impuso en ocasiones al jogo bonito brasileño o la disciplina táctica de rivales europeos, Perú tuvo una época oscura en cuanto al fútbol a nivel de selecciones, pero que cada tanto tenía pequeñas gestas que hacían sonreír a una hinchada que se acostumbraba a las derrotas y se derretía de amor por un empate ante un gigante.

El Perú vs Argentina de 2008 llenó de emoción a muchos peruanos pese a que solo se consiguió un punto. Y es que se hizo a base de coraje, de pundonor, de no irse con las manos vacías.





Las alineaciones de un emotivo encuentro

El momento de Perú no era el mejor. Lleno de jugadores castigados por indisciplina, a los cuales el ‘Chemo’ decidió borrar sin miramientos, la selección peruana tuvo que recurrir a nombres no muy usuales. Leao Butrón, quien sufrió el embate de una goleada vergonzosa de 6-0 ante Uruguay, fue el encargado del arco peruano. Más adelante, Walter Vílchez y un Carlos Zambrano de 19 años eran los centrales, mientras que Juan Manuel Vargas, uno de los jugadores emblemas de este encuentro, tomaba la banda izquierda y Amilton Prado el lado derecho.

Reiner Torres y Paolo de la Haza se ubicaban en la línea de volantes, con un veterano Nolberto Solano y Piero Alva por los costados, dejando de delanteros a Daniel Chávez, el Bombarderito de los Andes, junto a Johan Fano, autor del gol más emotivo que recuerda una generación de hinchas peruanos.

En el otro lado, Juan Pablo Carrizo era el portero de Argentina, defendido por jugadores de la talla de Fabricio Coloccini, Martín Demichelis y Daniel ‘el Cata’ Díaz, además del titán Javier ‘Pupi’ Zanetti. El mediocampo lo conformaba su compañero histórico en el Inter de Milán, Esteban Cambiasso, junto a un joven y talentoso Fernando Gago, quien junto a Juan Román Riquelme, le daban la cuota de elegancia a la volante.

Más adelantados estaba Jonás Gutiérrez la lado de unos jóvenes Lionel Messi y Sergio ‘Kun’ Agüero como parte de la ofensiva. Esto antes de ser estrellas luminosas en el firmamento del fútbol mundial, uno en Barcelona y otro en Manchester City, siendo el primero vigente campeón del Mundo.

Germán Denis enfrentando a Carlos Zambrano en el Perú vs. Argentina de 2008, en el estadio Monumental. (USI)

“Con el pundonor de Vargas”

El arranque fue el esperado. Una selección peruana que no podía hilvanar muchos pases debido a la presión de la volante argentina. Era Juan Manuel Vargas, quien hecho un tanque, trepaba por la banda izquierda y trataba de alimentar a los delanteros de oportunidades de gol, muchas de ellas cortadas por los atentos defensores de la albiceleste, y algunos desaprovechados por los delanteros peruanos. Sin embargo, el ‘Loco’ era quien más lo intentaba.

Los argentinos respondían con acciones colectivas que Perú lograba defender a duras penas, sin embargo, parecían no ponerle tanto esfuerzo. El trámite del encuentro era esta durante la mayor parte del encuentro, hasta que en el minuto 36 del segundo tiempo, tras un error en salida de Solano, Riquelme dio un elegante pase cruzado a Gago, quien la lanzó al área y encontró a un Cambiasso que aprovechó la distracción del ‘Pacho’ Vílchez y anotaba el primero del encuentro.

La jugada del gol, que salió ‘de la nada’, le daba la victoria a los argentinos, que parecían haberse conformado con este resultado y parecían no exigirse de más. Así ingresó al campo Sebastián Battaglia, un personaje secundario de la gesta peruana, en lugar de Jonás Guitérrez, además de Germán Denis, quien tendría futuro en el Monumental con Universitario años después, por el Kun Agüero

“No merecíamos perder”

Cuando se empezó a jugar el complemente, quizá ‘Chemo’ del Solar ya pensaba en lo que diría en la conferencia de prensa. Una nueva derrota al ajuar era algo difícil de explicar a una prensa que seguro estaría intranquila. Detrás de él una hinchada, enardecida seguramente, le exigiría explicaciones racionales a una irracional sensación de derrota.

No obstante, el destino no quería que Perú sume una derrota más, al menos no en septiembre. Una presión de Zambrano y Vargas ante un Messi ubicado en la banda derecha lo hizo perder el balón y ahí empezó un trote, en el último minuto, de un jugador que había corrido igual en todo el encuentro. El ‘Loco’ corrió y corrió su banda, forcejeando con Battaglia, respondiendo a sus empujones con más empujones, terminando por sacarlo un par de metros de distancia.

El relato de Daniel Peredo, la eterna voz de la selección, no hizo más que imprimirle más emoción a la jugada de nuestro exlateral zurdo: “Vargas, va Vargas, empuja Vargas, quiere pasar Vargas, sigue Vargas, lucha Vargas, pasó Vargas que bien la hizo Vargas, aquí está el empate, en el área espera Ñol, en el area espera Ñol, está…”,

El centro tuvo un receptor, Johan Fano, que quizás quedó en un segundo plano luego de la enorme jugada de Vargas. Se arrastró con todo y metió el balón en el último suspiro del encuentro. El árbitro Carlos Amarilla dio por concluido el encuentro y, simplemente, el Monumental fue una fiesta, como si se hubiera ganado una final, como si se hubiera detenido el planeta.

“Con el corazón de Vargas, con los huevos de Vargas, con el empuje de Vargas, con el pundonor de Vargas, con el corazón de todos, lo hizo Vargas, la metió Fano, la metió Fano, pita Amarilla, no merecíamos perder, no merecíamos irnos con las manos vacías, no merecíamos el uno a cero en contra”, relataba Peredo, mientras todos los peruanos, hinchas, periodistas, jugadores, comando técnico, los peruanos desde sus hogares, todos gritaban aquella palabra de tres letras que tanto nos emociona.

“Apareció Fano, apareció Fano en el final, apareció Vargas empujando, tuvo tiempo hasta de sacarse un argentino, tuvo tiempo hasta de empujar a Battaglia, tuvo tiempo hasta para levantar la cabeza, tuvo tiempo hasta para mirar a Fano, y Fano hizo su trabajo, Fano hizo lo que hace un goleador, Fano hizo lo que hace un 9, ahí Fano, en el área Fano, es el mejor final que me ha tocado narrar, PERÚ 1 Argentina 1, comenta después de todas las repeticiones, Alberto Beingolea en CMD”.

El relato, así como el gol, se volvió inmortal, recordado e imposible de olvidar.

VIDEO SUGERIDO:

Avión de la Fuerza Aérea evacúa a peruanos varados en Israel. Video: Ministerio de Defensa