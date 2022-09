Fue de lo mejor que presentó Perú en el campo ante El Salvador, anotó el 3-1, de esos goles que anotas para dar tranquilidad a tus compañeros y sobre todo a tu técnico. Ese fue el inicio de Bryan Reyna en la selección peruana, su debut con la selección absoluta con la confianza de Juan Reynoso.

El extremo de Cantolao fue el último pasajero de la convocatoria de Reynoso para sus dos primeros partidos amistosos de su era, tras las lesiones de Yoshimar Yotún y Andy Polo, y respondió con creces. Y es que el jugador parece estar convencido de no desperdiciar más oportunidades.

“El talento en el Perú está, hay que apuntalarlo con trabajo, que crezca el autoestima, integrarlo con los jugadores del exterior. Dios quiera se haga más cotidiano y puedan aprovechar las oportunidades”, indicó Reynoso tras se consultado por el extremo.

Así pues, se le abre una puerta gigantesca que Reyna, una gran nueva oportunidad debe aprovechar para crecer, pues no se trata de una joven promesa, pues a sus 24 años, debe ya estar consolidándose si quiere que este gran debut no que de solo en un bonito recuerdo.

Y cuando hablamos de una nueva oportunidad, lo hacemos porque no es la primera que ha tenido. Reyna tiene y tuvo el talento suficiente para llenarle los ojos al Mallorca de España, que se lo llevó al Viejo Continente cuando era una joven promesa del mismo Cantolao. Sin embargo, las decisiones que tomó no fueron las mejores.

Problemas en la Península Ibérica

En el 2021, en enero exactamente, informaciones desde España aseguraban que el joven jugador había roto el protocolo del club, así como de las directivas del entrenador sobre las salidas nocturnas. Incluso, medios españoles aseguraban que había sido detenido por la policía junto a otro compañero del club. ¿La razón? Romper el toque de queda, interpuesto por autoridades a causa de la pandemia de coronavirus.

El matutino informó, incluso, que ambos futbolistas permanecieron retenidos algunas horas en la dependencia policial. Reyna y su compañero, Samu Alex Pinto, fueron obligados a abandonar el club pese a que ambos tenían contrato en vigor. Así es como el extremo peruano dejó España, por la puerta falsa.

Esto hizo que volviera a Perú, a disputar la Liga 1 con la Academia Cantolao, club en donde no había jugado en la primera división de momento. Y es que su desempeño en las categorías menores de la selección, donde compartió con jugadores como Luis Iberico, le valieron para partir al Mallorca.

Los jugadores permanecieron incluso algunas horas en calidad de detenidos en las dependencias policiales, según un diario mallorquín. (Foto: Mallorca)

Detención por armas

Sin embargo, este no fue el único caso policial en el que se vio inmiscuido el atacante peruano. En noviembre del 2021 fue detenido por presunta posesión de armas de fuego y drogas junto al también joven futbolista Yuriel Celi.

Según el programa Magaly TV La Firme, los dos jugadores fueron intervenidos por la Policía y fueron trasladados a la División de investigación criminal (Divincri) de la sede del Callao por presunta “posesión de arma y comiso de drogas”, según dice el reporte policial.

Ambos se encontraban a bordo de una camioneta blanca, que manejaba Yuriel Celi, y los efectivos, “al ver una actitud nerviosa de Bryan Reyna”, decidieron intervenir.

La tarde del pasado lunes, según el programa citado, la abogada de los dos jugadores fue a la dependencia policial y se refirió al caso. “Todavía no están denunciados, están en investigación. Pero no hay nada grave, no hay nada grave”, señaló en el informe televisivo.

Futbolistas Yuriel Celi y Bryan Reyna fueron detenidos por presunta “posesión de arma y comiso de drogas”.

Ambos fueron puestos en libertad luego de que las pericias del Ministerio Público determinaran que no habían elementos de convicción para los presuntos delitos contra la seguridad pública. Así pues, ambos jugadores de Cantolao por ese entonces, fueron liberados.

A dejar todo eso atrás

Hoy por hoy, Reyna se ha enfocado solo en el fútbol, destacando gratamente en su club, el Cantolao, en donde ha ofrecido grandes actuaciones en la liga local. Esto le ha valido para ser tomado en cuenta para la selección mayor, metiéndose a la pelea por un puesto en el once de Juan Reynoso.

Estuvo en la lista alternativa, y se metió en la lista final que enfrentarían los amistoso ante México y El Salvador tras la lesión de Yoshimar Yotún y Andy Polo. El delantero de 24 años no desperdició la ocasión, aprovechó su titularidad en el segundo encuentro, anotó y jugó todo el partido. Jugada redonda.

Si bien Gianluca Lapadula fue lo mejor que ofreció Perú, Reyna tuvo una destacada participación y concretó un gran debut. Tras su gol, el primero que le dio un efusivo abrazo fue André Carrillo, uno de los mejores jugadores de los últimos años de la selección, a quien se sumaron el resto de compañeros. Y es que si por algo se ha caracterizado la blanquirroja es por su unión.

Bryan Reyna recibió saludo y felicitación de la Academia Cantolao tras debutar en la selección peruana. Foto: Composición.

“Me han recibido muy bien. Hay una familia dentro de la selección. Esto no queda aquí, yo pienso seguir trabajando para poder seguir creciendo”, aseguró Reyna tras finalizar el encuentro ante El Salvador. Y eso es lo que esperan los hinchas de la selección, que el talento venga acompañado de buena cabeza, de decisiones acertadas y mucha madurez.

La pelota está en cancha del joven Bryan Reyna y el primer paso ya lo ha dado, ahora se viene lo más complicado, mantener el nivel, ser un jugador de fútbol 24 horas al día, 7 días a la semana, y mucha inteligencias. El respaldo ya lo tiene, depende de ti, Reyna.

