Violencia en los estadios, partidos suspendidos, canchas en mal estado y una serie de dificultades rodean al fútbol peruano. Ese tema, en conferencia de prensa, puso caliente al entrenador de la selección, Ricardo Gareca, que cuestionó la falta de apoyo para mejorar la situación.

"Me duele lo del fútbol peruano. No es solamente la selección. Me duele que, muchas veces, en los comentarios nos pidan comprometernos y que dejemos todo en el campo. Está bárbaro. Nos vamos a matar en el campo. Es el compromiso que nosotros le garantizamos al pueblo, pero el compromiso también lo tienen que dar en la información. Porque por ahí lo apuntan a los que no le tienen que apuntar", explicó Ricardo Gareca.



El 'Tigre', evidentemente molesto y como pocas veces se le ve en conferencia, indicó la necesidad de invertir para que la situación mejore a nivel general. " Apúntenle al que tiene que poner la plata. ¿Cómo cambiamos todo esto sin dinero? Por arte de magia, no. Comprometámonos, obliguemos a quien hay que obligar a que ponga dinero y solucione el problema del fútbol peruano. Si no, esto no tiene solución. La justicia se encargará de un montón de cosas. Direccionémonos, si no hay dinero, cómo se arregla un campo de juego", agregó Gareca, quien en un momento casi abandonó la conferencia.

En la cita con la prensa, en el auditorio principal de la Federación Peruana de Fútbol, además, Ricardo Gareca anunció la lista de convocados para los amistoso de la fecha FIFA de octubre, ante Chile y Estados Unidos. Las principales novedades son Cristian Benavente y Yordy Reyna.