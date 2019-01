¿Cómo calificó J.J. Oré a Daniel Ahmed, DT de la selección en el Sudamericano Sub 20?

La selección peruana ganó un partido y perdió otro en el Sudamericano Sub 20 de Chile 2019. Varios expertos del fútbol cuestionaron la actuación del equipo que dirige Daniel Ahmed por su "pasividad". A las críticas, también se sumó Juan José Oré, recordado por clasificar a un Mundial Sub 17.

El famoso cabeza del equipo denominado "Los Jotitas", en honor al apelativo "J.J. Oré", le recriminó a Ahmed por la derrota frente a Paraguay el pasado martes. En una entrevista para el diario El Popular, Oré opinó sobre el juego que presenta la 'blanquirrojita' en el torneo juvenil.

"No se ve (la mano de Ahmed). Hay muchas dudas de lo que se observó ante Paraguay, como si (se debe) salir jugando de atrás o no, sabiendo que el rival hacía presión alta con sus delanteros. No hubo otra alternativa de sacar largo para una captación del balón y el jugador luche o gane, pero la mayoría la perdía. Además hubo otra cosa que me llamó la atención", empezó diciendo el entrenador.



"Este equipo jugó varios amistosos, varios muchachos viajaron al Mundial de Rusia como sparring de la selección mayor. Estos chicos vienen de jugar en la Sub 15, Sub 17, las Olimpiadas de Nanjing y preocupa que estén por debajo del nivel que conocemos", indicó 'J.J'.



Para el estratega, Daniel Ahmed no supo aprovechar tácticamente las condiciones de sus propios pupilos.

"Me extrañó el cambio de puesto de algunos jugadores. Marcos López jugó por derecha adelante y Fernando Pacheco por izquierda, cuando Pacheco va por derecha y López que pasó de marcador a delantero", manifestó.



SOBRE ECUADOR

Juan José Oré también se animó a opinar sobre el próximo rival de la selección peruana en el Sudamericano Sub 20. A Perú le tocará jugar contra el líder de su grupo (B) e intentará arrebatarle el primer lugar.

"Es difícil, físicamente son bien dotados. Perú debe tratar de acomodarse, sacar puntos. Ecuador buscará asegurar su clasificación al hexagonal. Será complicado porque tiene ese plus de saber aprovechar su estado físico. Ojalá Perú muestre otra cara", concluyó.



