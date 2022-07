El director técnico argentino Ricardo Gareca comunicó su decisión a los directivos de la Federación Peruana de Fútbol luego de que el presidente de la FPF, Agustín Lozano, le proponga una redacción de sueldo del 40%. Conversamos con el periodista deportivo Gino Pomar y el exseleccionado peruano Germán Leguía para analizar esta noticia.

“Gareca viene desde el 2016 trabajando con la Selección Nacional casi 7 años. Hizo un gran trabajo poco a poco metió al Perú en Rusia y lo consiguió. Para este segundo periodo no cumple Gareca, fracasó en el intento de llevarnos al mundial de Qatar. Hay que reconocerlo también. Aplausos para él hizo un gran trabajo y ganó hasta tres millones 700 mil por año. Perú pierde por no llegar al mundial cerca de tres millones de dólares por clasificar. Es una cuestión de caja”, indicó Pomar.

Por su parte el exseleccionado peruano Germán Leguía insistió en que hubo un maltrato contra el tigre Gareca.

“Tú no te puedes demorar en una negociación. En una sola reunión eso se arreglaba. Esto ha sido una mecida, un maltrato. Que viajen 5 personas a Argentina que no pudieron arreglarlo aquí en Perú, puedes conseguir más dinero y el proyecto de menores que quería Gareca, pero no hubo nada ha sido un circo. Ricardo Gareca nos llevó a un mundial después de 36 años en malas condiciones. Agustín Lozano sin embargo no ha logrado nada. Tiene que irse por cómo está manejando la FPF”, concluyó Leguía.

