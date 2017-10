Mucha controversia ha generado el deseo explícito de Claudio Pizarro en regresar a la selección peruana . De inmediato, el país entero se polarizó y debatió sobre el tema.

"Me gustaría jugar un año más. El fondo es simple. Uno de mis mayores sueños es jugar con Perú en la Copa del Mundo de Rusia 2018", dijo hace un tiempo el ex capitán de la 'bicolor'. Estas declaraciones incendiaron a todos lo que ya no esperaban verlo más con la banda roja en el pecho.

En una encuesta de El Comercio-Ipsos, se evidencia que el 82% de los peruanos no quiere a Pizarro en el plantel si este va a Rusia 2018.

Una racha roja y negra

Pizarro convirtió 25 goles en 95 partidos jugados con la selección peruana a lo largo de su carrera. (Getty Images)

"Nadie discute que en Alemania Pizarro ganó todo, pero cuando se trata de Perú lo recordaremos por los goles que no hizo", escribió en El Comercio el periodista deportivo Juan Aurelio Arévalo. "Y seamos honestos: para que Pizarro la rompa en la selección hay que prender la PlayStation", añadió.

En todos los partidos que disputó Pizarro (95) con la selección anotó 25, pero no se le recuerda un gran paso goleador en los procesos de las Eliminatorias.

"Lo digo así: en 17 años jugando eliminatorias solo tres pases de Pizarro terminaron en gol. Él ha hecho seis anotaciones en las cuatro eliminatorias en que participó, mientras que entre Jefferson Farfán y Paolo Guerrero han marcado 26", explicó el periodista Arévalo en su artículo.

Por si fuera poco, los escándalos, las salidas nocturnas, las fiestas en el Golf Los Inkas y los excesivos permisos para no concentrar con el equipo mermaron la imagen del que, en ese entonces, era capitán y rostro representativo. A pesar de que Pizarro no haya estado envuelto en todos estos sucesos, se lo asocia a ese grupo contaminado y con poco compromiso.

Una racha imborrable

Pizarro es ídolo en el Werder Bremen y también tuvo un paso fantástico en el Bayern Munich. (Getty Images)

"En su momento, Pizarro puso el nombre del fútbol peruano en un lugar donde no lo había hecho ningún jugador. Tiene cifras que son muy difíciles de conseguir", dijo Mario Fernández Guevara, experimentado periodista nacional, a la cadena BBC.



En Alemania le fue de maravilla. Con 191 goles hasta el momento, es el máximo goleador extranjero en la poderosa liga europea. Además, tiene 19 títulos en el extranjero, según la Federación Peruana de Fútbol.

Ahora para continuar en vigencia, fichó por Colonia FC. Lleva el dorsal número 39 como su edad actual. Hace poco, sufrió una lesión que lo privó de jugar contra su ex equipo, el Werder Bremen.