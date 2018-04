Tras ser anunciado como estratega de la selección peruana sub 17 , Carlos Silvestri destacó el "orgullo" que representa su próximo rol en la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol ( FPF ).

"Definitivamente es un honor para mí, siempre ha sido un sueño por cumplir estar en la selección, trabajar en una unidad técnica, hay una apuesta a futuro interesante. Participar de este proyecto me llena de orgullo", señaló este jueves el actual técnico de Cantolao en diálogo con Gol Perú.

Sin embargo, Silvestri es consciente que antes de asumir el exigente reto a favor del país debe cerrar de la mejor manera su ciclo en el 'Delfín', luego de una exitosa experiencia al mando del conjunto 'chalaco'.

"Me quedan dos semanas importantes con la Academia Cantolao, un club que se ha portado siempre bien conmigo", acotó el DT nacional.

La FPF anuncia oficialmente la contratación de Carlos Silvestri como Director Técnico de la @SeleccionPeru Sub 17.



¡Bienvenido profesor! #PlanDeMenoresFPF



Foto: América Web. pic.twitter.com/l9ryyJP7eI — FPF (@TuFPF) 17 de abril de 2018