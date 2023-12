Este miércoles 13 de diciembre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) encabezada por Agustín Lozano, hizo oficial la salida de Juan Reynoso como técnico de la selección nacional, luego de los malos resultados registrados en el arranque de las Eliminatorias, dejando a la blanquirroja en el último lugar de la tabla con 2 de 18 puntos posibles.

Si bien las últimas semanas se sabía que la salida de Reynoso se estaba negociando, la oficialización causó varias reacciones, una de ellas, la de la hija del propio ‘Cabezón’, quien usó sus redes sociales para expresarse luego de que el ciclo Reynoso se terminara a poco más de un año de empezar.

“Querido Perú. Gracias a Dios nos vamos. Espero volverte a ver cuando volvamos a ser “bienvenidos”. Como siempre y desde lejos admiraré tu riqueza pero no extrañaré la calidad de tu gente. Pensé que esta vez me quitaría de la cabeza la frase: El peor enemigo de un peruano es otro peruano... pero no es el caso”, empezó diciendo Marcia Reynoso.

En su mensaje, además, criticó que hayan “líderes de opinión” que prefieren “maltratar al caído” en lugar de ayudar, apoyar y enaltecer. También se refirió la sociedad peruana como “personas que no fueron respetadas por su gobierno, maltratadas por el terrorismo y vulneradas por una economía que favorece al blanco y al corrupto”.

Marcia Reynoso publicó un mensaje mediante sus redes sociales luego de que su padre fuera oficialmente separado de la selección nacional por los malos resultados obtenidos.

En el extenso mensaje de la hija del ahora extécnico de la selección, cabe señalar, que nunca se toca el tema del fútbol ni los malos resultados obtenidos por el ‘Cabezón’ durante su periodo como técnico de la blanquirroja.

“Me dueles Perú, porque para tu gente es válido amenazar de muerte con tal de conseguir lo que quiere. Porque tu historia colonialista sigue en cada uno de los habitantes que prefieren al extranjero porque “es mejor”(...) porque me gustaría que todo el odio que recibió mi padre se canalizara en energía para mejorar como país”, agrega en su mensaje.

La publicación concluye con un “te deseo de todo corazón que puedas salir adelante a pesar de todo. Arriba Perú”.





Juan Reynoso ya no es técnico de la Selección Peruana

Los malos resultados en las primeras fechas de las Eliminatorias obligaron al técnico Juan Reynoso a dar un paso al costado en la Selección Peruana.

Tras varios días de negociaciones entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y Juan Reynoso, se puso fin al vínculo laboral, aunque por el momento no se conoce los pormenores de la rescisión del contrato.

La primera opción de reemplazarlo es el técnico Jorge Fossati, quien acaba de salir campeón con Universitario de Deportes.

Tras las dos primeras fechas, Perú solo logró 1 punto luego de empatar con Paraguay y perder con Brasil en casa.

Las derrotas con Chile y luego con Argentina continuaron ensombreciendo el camino de la Selección Peruana hacia el Mundial del 2026, que cada vez se veía más lejano.

Sin embargo, que solo se haya sumado 1 punto durante los primeros cuatro partidos era solo un síntoma de lo mal que le iba a los dirigidos por Juan Reynoso y la cereza del pastel fue el terrible funcionamiento del equipo que, hasta ese momento, solo había rematado una sola vez al arco contrario.

La situación no cambiaría en Bolivia (se sumó una nueva derrota) y con Venezuela, si bien hubo una leve mejoría y anotamos un gol, el sinsabor del empate nos consolidó en el último puesto de la tabla de posiciones con solo 2 puntos de 18 posibles.





