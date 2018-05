Rusia 2018: Estamos a un mes del inicio de la Copa del Mundo [VIDEO]

El torneo más importante del mundo del fútbol está a la vuelta de la esquina. Rusia 2018 iniciará el próximo 14 de junio y el país euroasiático ya espera a las 32 selecciones que disputarán el certamen.

Mediante sus redes sociales, la FIFA recordó a todos los hinchas que dentro de un mes, sobre las 10 de la mañana, se dará comienzo a la Copa Mundial.

La sede inaugural será el Estadio Luzhnikí en Moscú. Rusia y Arabia Saudita romperán fuegos como parte del Grupo A.

Será el único partido de ese jueves 14 ya que un día después se disputarán 3: Egipto vs. Uruguay, Marruecos vs. Irán y Portugal vs. España.