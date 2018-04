Ricardo Gareca tendría todo claro para ir a Rusia

Cada vez falta menos para lo que será el debut de la selección peruana ante Dinamarca en el Mundial de Rusia y, de acuerdo con Nolberto Solano, el técnico de la ‘Bicolor’, Ricardo Gareca , tendría todo claro en su cabeza con respecto a los jugadores que llevará a la máxima cita del fútbol.

“Ricardo (Gareca) ya tiene casi todo definido para lo que quiere llevar a Rusia. Nosotros no somos como la selección argentina, que no se sabe qué jugadores irán o no. Lo nuestro ya se conoce”, manifestó el asistente del ‘Tigre’, quien se refirió a la posibilidad de que tanto Luis Advíncula como Pedro Aquino puedan trabajar desde antes con la selección.

“Las primeras semanas de mayo ya podrían iniciar los trabajos en la Videna ambos jugadores de Lobos BUAP (ya descendido en México)”, expresó ‘Ñol’.

'BENA' EN CONSIDERACIÓN



Por otro lado, Solano volvió a manifestar el agrado que siente Gareca por Cristian Benavente, justamente uno de los llamados a ser duda en el Mundial de Rusia.

“Lo de Benavente es lo de siempre, él sigue creciendo y es lo que necesitamos. Hay que esperar la lista de 23 jugadores. Es un buen jugador y Ricardo (Gareca) siempre lo tiene en cuenta, todos lo seguimos”, puntualizó.