Con un emotivo video, el futbolista Reimond Manco fue oficializado por Persas FC (de Andynsane) como su nuevo jugador para la Kings League Américas, la versión latina del torneo español que organizan el exfutbolista Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos.

Reimond, de 33 años, recuerda en el video de presentación que pudo realizar una gran carrera en el fútbol, pero que hubo varios motivos que se lo impidieron.

“Muchos me criticaron, pero nadie me comprendía. Nadie se puso a pensar en lo que le pasaba a un chico de 18 años que se encontraba solo en una tierra que no era la suya”, expresó en el clip.

Sin embargo, el futbolista manifestó que estar en la Kings League es una revancha.

“El fútbol da revanchas, siempre escuchaba eso y siempre estuve esperando la mía. Ha llegado el momento que tanto esperé, de demostrar mi talento y callar bocas. Mírame que ya es realidad”, finalizó el talentoso jugador.





Manco, que se formó en Alianza Lima, destacó desde temprana edad en la Selección Peruana sub 17, luego tuvo un paso en Europa en el PSV Eindhoven y Willem II y en países como México y Venezuela. En el 2023 jugó la Copa Perú con el Club Deportivo Ecosem de Pasco.