Real Madrid goleó por 3-0 a la Juventus en Turín por la ida de los cuartos de final de la Champions League . El conjunto que dirige Zinedine Zidane brindó un espectáculo en el campo de juego.

El encuentro fue muy comentado en la previa por diversas usuarios debido a la gran cantidad de estrellas del balompié que hay en ambas escuadras; sin embargo, a raíz del pitazo inicial, hubo un jugador que resaltó sobre el resto: Cristiano Ronaldo .

El 'luso', como es habitual, demostró por qué es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia anotando un 'doblete'. Siendo una de sus conquistas una 'pinturita' pues marcó de chalaca ante Buffon.

Los cibernautas no pasaron por alto su disparo y de inmediato compartieron memes al respecto. Si aún no los ves, no te preocupes. Aquí te dejamos una galería con las mejores imágenes.