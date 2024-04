El gobierno de Francia reforzó “considerablemente” el dispositivo de seguridad del partido de fútbol entre Paris Saint Germain vs. Barcelona que se disputará el miércoles por Champions League tras las amenazas lanzadas por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), anunció este martes el ministro del Interior, Gérald Darmanin.

“El prefecto de policía, con el que me he entrevistado muy temprano esta mañana (martes), ha reforzado considerablemente el dispositivo de seguridad”, declaró el ministro francés en París.





Se juega la ida de los Cuartos de Final de la Champions League.





Darmanin añadió que se tomó esta medida tras la “amenaza lanzada públicamente por el Estado Islámico”.

Fuentes próximas al ámbito de la seguridad precisaron a la AFP que “El Estado Islámico ha amenazado los cuartos de final de la Champions League, no específicamente a Francia, a través de una de sus vías de comunicación”.

El Estado Islámico ha publicado un vídeo en el que amenaza atentar contra los estadios en los que hoy martes y mañana se disputan los encuentros de ida de cuartos de final de Liga de Campeones: Parque de los Príncipes en París, Emirates Stadium en Londres, Wanda Metropolitano y Santiago Bernabéu, los dos en Madrid.





DATO

-Entre martes y miércoles se disputan los partidos de ida de la Champions League. Además de en París, los otros encuentros se disputan en Madrid (Real Madrid-Manchester City el martes y Atlético-Borussia Dortmund el miércoles) y en Londres (Arsenal-Bayern Múnich el martes).