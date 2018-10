Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov pelearán por el título de peso ligero en el UFC 229 desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. El evento será transmitido por FOX Sports, FOX Sports HD y FOX Action (Movistar, DirecTV Sports y Claro TV).

El evento de artes marciales mixtas (MMA) será este sábado 6 de octubre. Las primeras preliminares arrancarán desde las 17:30 horas, las preliminares desde las 19:00 horas y el Main Card desde las 21:00 horas (todo con el horario peruano).

Conor McGregor regresa al octágono de la UFC después de 23 meses de ausencia y planea hacerlo a lo grande frente a Khabib Nurmagomedov, con quien inició la rivalidad hace unos meses atrás.

¿A qué hora iniciará la pelea entre McGregor y Nurmagomedov en el UFC 229?

Costa Rica - 20:00 horas

Perú - 21:00 horas

Ecuador - 21:00 horas

México - 21:00 horas

Colombia - 21:00 horas

​Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 22:00 horas

Argentina - 23:00 horas

Chile - 23:00 horas

Brasil - 23:00 horas

​España - 4:00 horas (domingo 7 de octubre)



En abril pasado, el ruso atacó a Artem Lobov, compañero de entrenamiento de 'The Notorious'. La reacción del británico no se hizo esperar y atacó el bus que trasladaba a los luchadores de UFC previo al evento en el Barclays Center de Brooklyn.

El irlandés fue arrestado por aquel incidente. Mientras tanto, 'The Eagle', en la velada del UFC 223, consiguió el título de peso ligero tras derrotar con decisión unánime al estadounidense Alexander Jay Iaquinta.

Conor McGregor buscará quitarle el cinturón de peso ligero a Khabib Nurmagomedov, quien realizará su primera defensa titular desde que se coronó, además de terminar con el invicto de 26-0 que ostenta el ruso.



Horas antes del esperado duelo, ambos peleadores pasaron por el pesaje oficial, cuyos resultados arrojaron que ambos están en 155 libras (70,3 kilos). Entonces, McGregor y Nurmagomedov quedaron listos para combatir.

Toda la cartelera del UFC 229

Primeras peliminares:



Lansberg vs. Kunitskaya

Maynard vs. Lentz

LaFlare vs. Martin

Preliminares:

Pettis vs. Formiga

Luque vs. Turner

Ladd vs. Evinger

Holtzman vs. Patrick

Cartelera principal:

Herrig vs. Waterson

Lewis vs. Volkov

Saint Preux vs. Reyes

Ferguson vs. Pettis

McGregor vs. Khabib