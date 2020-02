Mientras que en el Hard Rock Stadium, San Francisco 49ers y Kansas City Chiefs se disputaban el anillo de la temporada 2019-20 de la NFL, en redes sociales, Tom Brady, ganaba protagonismo por una publicación en la que despejó dudas sobre su situación, tres días después de un post en el que sembraba la incertidumbre sobre un posible retiro.

“Dicen que todo lo bueno debe llegar a su final. Pero para mis compañeros, mis amigos, y mis fans, les digo: no me voy a ninguna parte”, dijo Tom Brady en un video viralizado en cuestión de minutos. En la leyenda de la publicación el mariscal de campo de New England Patriots escribió: “Tengo un importante anuncio”.

De acuerdo al material audiovisual, la aparición de Tom Brady en la misteriosa foto se debió a una estrategia publicitaria para la marca Hulu’ (servicio de streaming).

¿Dónde jugará Tom Brady?

El porvenir de la leyenda de los Patriots de Nueva Inglaterra es incierto: el mariscal de campo, seis veces campeón de la NFL y tres veces Jugador Más Valioso (MVP), podría ser agente libre desde el 18 de marzo y Las Vegas Raiders buscarían llevarse a uno de los mejores quarterback de la historia, aseguraron fuentes en ESPN.

Los Raiders estarían esperando a lo que suceda con el futuro de Tom Brady para acercarle una propuesta para la próxima temporada. Ya hace algunos meses, el mariscal de campo visitó Las Vegas para el UFC 246, en el que coincidió con el dueño de los Raiders, Mark Davis, lo que avivó los rumores de un posible acercamiento.

La mañana estuvo movida en Nueva Inglaterra. Ante la posibilidad de quedarse sin su máxima estrella, Ian Rapoport de NFL Network dio a conocer que los Patriots han puesto sobre la mesa 30 millones de dólares anuales a Tom Brady, para asegurarlo de cara a la próxima temporada.