Miles de personas -entre hinchas y famosos- se congregaron este lunes en el Staples Center de Los Angeles para rendir homenaje a Kobe Bryant y su hija Gianna, quienes fallecieron el 26 de enero pasado, en un accidente de helicóptero. No podía faltar la viuda de la leyenda de la NBA, Vanessa Bryant, quien tomó la palabra y dio un conmovedor discurso.

“Gianna Bryant era un alma increíblemente dulce y gentil. Siempre me dio un beso de buenas noches y de buenos días. Hubo algunas ocasiones en las que pensé que se había ido al colegio sin decir adiós. La envié un mensaje de texto y decía ‘¿Sin beso?’ Y Gianna respondía con un 'Mamá, te besé, pero estabas dormida y no quería despertarte”, confesó.

Vanessa continuó con el recuerdo a Gianna, quien falleció a los 13 años. “Me encantaba la forma en la que me miraba mientras me abrazaba. No tendré la oportunidad de decirle lo hermosa que va en su día de bodas. No voy a tener la oportunidad de verla cambiar la historia del baloncesto femenino", añadió.

En seguida, Vanessa le dedicó otras emotivas palabras hacia Kobe. “No podía verlo como una persona famosa o un increíble jugador de baloncesto. Era mi dulce esposo y el hermoso padre de nuestras hijas. Era mi todo. Quería que renováramos nuestros votos. Quería que Natalya (la mayor de sus hijas) se hiciera cargo de sus negocios y que viajáramos juntos por el mundo. Esperábamos envejecer juntos. Kobe era el MVP de sus hijas o el MVD (‘Most Valuable Dad’)", indicó.

Para cerrar su primera intervención en público desde que ocurrió la tragedia, Vanessa exclamó: “Dios sabía que no podían estar en esta tierra separados, tenía que llevárselos juntos. Los extraño a los dos todos los días. Los amo”.