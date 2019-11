Pedro Gallese vive uno de los momentos personales más difíciles de su vida. Y es que un delicado asunto ha sido expuesto a todo el país: el ‘Pulpo’ fue captado por las cámaras de 'Magaly TV, la firme’ saliendo de un hotel con una mujer que no era su esposa. Todo ello a puertas del partido que Alianza Lima sostendrá ante Sporting Cristal en la ida de las semifinales del ‘playoff’.

Bajo ese panorama, muchos se preguntan si el golero está en condiciones óptimas para atajar ante los cerveceros. De momento, todo apunta a que el también arquero de la selección estará bajo los tres palos en el encuentro que se jugará en Matute este domingo a las 3:30 de la tarde.

“Si nos enteramos (de la situación de Gallese), lo hablamos del portón para adentro, pero no soy nadie para juzgar a alguien. Yo soy el técnico de Alianza Lima y analizo lo deportivo y si hay cosas que perjudican a todo el grupo intentamos solucionarlo. El problema es mediático, no lo juzgo”, señaló este viernes el DT victoriano Pablo Bengoechea al referirse de la situación de su pupilo. Sin embargo, las redes sociales no perdonan al ‘Pulpo’.

Fuera de los insultos que ha recibido el jugador de parte de gente que ya tomó partido en su problema, no son pocos los hinchas blanquiazules que también piden que no sea considerado ante Cristal debido a que no estaría en buenas condiciones anímicas para afrontar el partido.

Otros piden que Leao Butrón sea el arquero ante los celestes. Lo cierto es que la última palabra la tiene el ‘Profesor’, quien le habría dado su total respaldo a Gallese.