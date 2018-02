Paolo Hurtado: 'Que Cueva no haya jugado no le impediría llegar a Rusia 2018'

Paolo Hurtado , habitual titular en el Vitória Guimarães , habló sobre la situación que atravesó su compatriota y compañero en la selección peruana, Christian Cueva con Sao Paulo puesto que el popular ‘Aladino’ no logró sumar minutos en la parte inicial del año; sin embargo, eso, para el ‘Caballito’ no le quitaría posibilidades para llegar a Rusia 2018 .

"No tiene nada que ver el hecho de que Christian no haya jugado con que no pueda ser convocado para el Mundial, todavía falta alrededor de 3-4 meses para que comience la copa. Eso no le resta mucho, va a estar bien”, aseveró el ex Alianza Lima en diálogo con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

Sobre la posibilidad que tuvo de ir a otro club a inicios de temporada, el volante nacional sostuvo que priorizó la continuidad que tiene en su equipo antes de otra cosa pues desea llegar a la Copa del Mundo con la selección peruana .

“Tuve la posibilidad de irme a otro lado pero decidí quedarme por el momento. (…) La continuidad para llegar al Mundial es importante, por eso opté por quedarme aquí pero uno nunca sabe lo que pueda pasar más adelante", sentenció.