La llegada de Paolo Guerrero genera mucha expectativa en lo futbolístico y para el técnico Roberto Mosquera será una gran oportunidad de que la Universidad César Vallejo repunte en la tabla de posiciones en la Liga 1.

En ese sentido, el técnico poeta expresó que conformará un equipo que juegue para que Paolo brille.

“Tenemos un muy buen plantel, profesional y serio, Paolo (Guerrero) va a hacer lo suyo, debemos armar un equipo para que pueda hacer lo que quiera”, dijo el director técnico.

La actualidad de la UCV no es la mejor. Los ‘poetas’ van en el puesto 15 con 4 puntos en 5 fechas, con tan solo una victoria hasta el momento. El último domingo perdieron 2-0 ante Deportivo Garcilaso.

“Jugamos un partido muy duro en Cusco, fue difícil, pero tengo 27 años dirigiendo y me ha pasado de todo, no son momentos gratos, pero todos los procesos no son iguales”, expresó el técnico.

