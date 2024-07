Paolo Guerrero está en el ojo de la tormenta debido a su negativa a jugar por el club Universidad César Vallejo (UCV), pese a que tiene un contrato. Al respecto, muchos comentaristas deportivos han salido a opinar sobre la situación del equipo. Uno de ellos es Erick Osores, quien arremetió contra el presidente de UCV por haber contratado al hijo de Doña Peta.

El periodista sostuvo que Acuña no debió fichar a un futbolista que genera más problemas que soluciones.

Osores empezó diciendo: “Nadie lo podía creer, Paolo Guerrero en el banco de suplentes negándose a ingresar a pesar del pedido del comando técnico, una cosa difícil de creer...”.

“Paolo juega contra Paolo, más allá que lo quiera Alianza, me parece a mí que todo está mal”, indicó el comentarista.

“Debe tener un poquito de lectura. Inicialmente no estaba convencido Paolo. Además, Acuña no sabía que llevarse a Paolo, es llevarse un problema”, expresó en ‘Fútbol en América’.





Richard Acuña lapida a Paolo Guerrero: “Si no quiere seguir aquí, lo que se viene es su retiro”

El último sábado, Paolo Guerrero captó la atención de todos al no jugar en el partido César Vallejo vs. Alianza Lima. El entrenador del club trujillano, ‘Chicho’ Salas, quiso que ingrese al campo cuando aún estaban empatados, pero esto no fue posible.

El encuentro, que se llevó a cabo en el estado Mansiche de Trujillo, terminó con la victoria blanquiazul, lo que desató la ira del director técnico y del presidente del equipo, Richard Acuña contra el hijo de Doña Peta, que no quiso entrar a la cancha.

Acuña dijo visiblemente molesto: “Después de esto, no es negociable ninguna liberación de Paolo Guerrero”, indicó Acuña. “Si no quiere seguir aquí, lo que se viene es su retiro”.

En tanto, Paolo Guerrero abandonó rápidamente el estadio sin dar declaraciones.

RPP informó que el ‘Depredador’ pidió el último jueves a Richard Acuña su salida del club UCV. Acuña le respondió que la reunión se realizara el último viernes, pero por temas de “agenda” no ocurrió y la cita se postergó para el lunes.

Hasta el momento, el entorno del jugador no se ha pronunciado al respecto.





Brunella Horna estalla contra el jugador:

Brunela aseguró que la mala actitud de Guerrero con el club poeta no sería por Ana Paula Consorte. “Yo creo que en este caso no tiene nada que ver Ana Paula, creo que es un tema de ego”.

“Pero qué quiere Paolo, no existe ningún jugador en el Perú que tiene lo que tiene”, exclamó Rafael Cardozo. “Para que te vaya bien en la vida tienes que ser grato”, contestó la esposa de Richard Acuña.

Horna también señaló que su esposo no estará en el Perú durante toda esta semana. “Si él quiere que lo liberan va a tener que pagar la multa y eso ya lo aclaró Richard, a él y a su abogado (...) Al equipo lo pueden denunciar porque los auspiciadores llegaron por Paolo y él lo tiene clarísimo”, expresó.





