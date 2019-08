Natalia Málaga cuestiona poca formación deportiva: "Hay que darle más a la preparación en colegios"

La reconocida deportista nacional Natalia Málaga lamentó los resultados obtenidos por nuestro seleccionado nacional de vóley durante su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

La medallista olímpica de Seúl 1988 criticó la poco formación deportiva existente en los colegios de nuestro país y aseguró que de promoverse este tipo de prácticas las selecciones de diferentes disciplinas podrían trascender.

"No es por querer cubrir lo que está pasando (con el vóley). Lamentablemente en nuestra niñez, en los colegios no se está practicando, no hay Educación Física y las chicas juegan porque les gusta jugar el volleyball, pero no hay una preparación previa", señaló.

"Lamentablemente, en los colegios no hay educación física, no hay una metodología de trabajo y las chicas de ahora prefieren otras cosas que hacer deporte. No es imposible jugar vóley". Reflexión de @Natalia_Malaga en #PanamericanosxTVPeru sobre la actualidad del vóley peruano. pic.twitter.com/Nwk3rycbl1 — Marco Giovanni Cabrera 🇵🇪 (@marcogiovannic) August 9, 2019

La voleybolista aseguró que no es difícil practicar este deporte e incluso el tema de la altura no es importante, pero lo que si enfatizó es que se necesita fomentar la preparación en las escuelas.

El último viernes, el equipo nacional perdió ante su similar de Puerto Rico, perdiendo así la oportunidad de pasar a la final y obtener una medalla en este importante evento deportivo.