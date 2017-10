Si el Manchester City no quiere poner en riesgo la punta debe ganar este sábado (EN VIVO | ONLINE | 9:00 a.m. | ESPN) cuando visite al West Bromwich Albion en el estadio The Hawthorne, por la fecha 10 de la Premier League.

El conjunto de Pep Guaridola vive un dulce periodo plagado de victorias y con tan solo un empate en nueve encuentros, encabezando la liga con 25 puntos.

Del otro lado de la tabla, el Albion cuenta con 10 unidades, pero se encuentra a dos puntos de la zona de descenso, por lo que buscarán hacer valer su localía y sumar aunque sea un punto en el encuentro de este sábado.

Manchester City vs. West Bromwich

HORA: 9:00 a.m.

CANAL: ESPN

Posibles alineaciones

West Bromwich Albion: Foster, Nyom, Dawson, Hegazi, Gibbs, Rodríguez, Krychowiak, Yacob, Livermore, Chadli, Rondon.

Manchester City: Moraes, Walker, Stones, Otamendi, Delph, Fernandinho, De Bruyne, Silva, Bernardo Silva, Sané, Agüero.