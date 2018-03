Con la clasificación en el bolsillo, Manchester City recibirá a Basilea este miércoles (EN VIVO ONLINE 2:45 p.m. - ESPN 2) en el Etihad Stadium para sellar su pase a los cuartos de final de la Champions League .

Tras golear 4-0 como visitante a su rival de turno en el duelo de ida, los 'citizens' se presentarán ante su público en busca de un nuevo triunfo.

Con la influencia de Pep Guardiola desde el banquillo, Manchester City afronta la revancha ante Basilea después de conquistar la Carabao Cup e imponerse al Arsenal y Chelsea en la Premier League.

Sin embargo, pese al destacado momento del conjunto ciudadano, el estratega español prefiere evitar comparaciones con su recordado Barcelona.

"No es bueno que nos comparen con ellos. Ese equipo dominó el fútbol por los últimos 10 años. Nosotros recién ganamos nuestro primer título", destacó Guardiola ante la prensa en la antesala del enfrentamiento.

"Cuando escucho que somos favoritos para ganar la Liga de Campeones, me siento reconocido. Si no jugamos bien, la gente no dirá que fue porque no tenemos historia (en Europa)", agregó el destacado técnico.

Manchester City vs. Basilea

EN VIVO ONLINE | HORA PERUANA: 2:45 p.m.

CANAL | TRANSMISIÓN: ESPN 2

Posibles alineaciones:

Manchester City: Ederson Moraes, Kompany, Otamendi, Walker, Fernandinho, Delph, Gündogan, De Bruyne, Sterling, Bernardo Silva y Agüero.

Basilea: Vaclik, Suchý, Lang, Lacroix, Riveros, Stocker, Dié, Frei, Xhaka, Elyounoussu y Oberlin.