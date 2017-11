La tuvieron difícil. Luego de que Argentina sufra más de la cuenta para acceder al Mundial Rusia 2018 , Lionel Messi aceptó para el medio de su país TyC Sports que todo se puso cuesta arriba por un momento en el proceso de Eliminatorias.

"Todos pensaban que le ganaríamos a Venezuela y Perú de local", admitió Messi para la prensa argentina en una conferencia de prensa. En una situación crítica se encontraba la selección 'albiceleste' cuando no pudo vencer en la Bombonera a la 'bicolor' y, sobre todo, cuando perdía contra Ecuador.

"Teníamos miedo de no llegar con la clasificación a Ecuador. Y peor aún fue cuando comenzamos perdiendo", añadió el astro argentino. Luego mencionó que tuvo cabeza para tranquilizarse ante la adversidad y poder salir adelante.