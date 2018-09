Este martes, José Néstor Pékerman dejó de ser oficialmente el entrenador de la selección mayor de fútbol de Colombia . Él se mantuvo por 6 años y medio en el banquillo del conjunto cafetero.

Tras su salida, uno de sus ex dirigidos, el distinguido James Rodríguez , no pudo ser indiferente ante la salida de su ex entrenador, quien llevó a su país a un Mundial tras 16 años de ausencia.

Mediante sus redes sociales, James escribió un corto, pero sentido mensaje a Pékerman, acompañado con unas fotografías en las cuales se les ve a ambos en distintos momentos con la selección colombiana.

"Sólo puedo agradecer por todo lo que diste a Colombia, nos devolviste la fe y la ilusión de ser los mejores", escribió el jugador colombiano. Pero fue en las últimas líneas de su mensaje en las cuales desbordó su respeto hacia el director técnico:

"Me has hecho creer que soy mejor de lo que pensaba. Con tus consejos crecí a todo nivel. Te deseo lo mejor para lo que viene José. Serás siempre mi mejor maestro", sentenció James.

