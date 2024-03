El delantero Gianluca Lapadula llegó el lunes a Perú y se puso bajo las órdenes de Jorge Fossati, en esta nueva etapa en la Selección Peruana que busca mejorar su juego y tentar una clasificación al próximo mundial.

El ítalo-peruano, fiel a su estilo, se mostró contento por llegar al ‘equipo de todos’ y mostrar su talento.

“Estoy muy feliz de estar aquí, cada vez que vengo a Perú para mí siempre es un placer y un honor, tengo muchas ganas de jugar”, sostuvo a América Deportes.

El jugador del Cagliari de Italia fue más allá y declaró que se siente en casa, pese a los recientes cambios.

“Como siempre me recibieron muy bien, estoy muy contento de estar aquí. Tenemos ahora dos partidos importantes antes de la Copa. Me siento en casa como siempre, me siento uno de la familia”.





Como se sabe, la ‘Bicolor’ jugará dos amistosos, el primero contra Nicaragua este viernes 22 de marzo en Matute y, el segundo, contra República Dominicana el martes 26 en el Monumental.

