Ysrael Zúñiga jugó en Universitario entre 2003 y 2004 “casi gratis”, pero los dirigentes lo tenían registrado como uno de los mejores pagados. 20 años después, el ‘Cachete’ hizo su denuncia.

Ante las cámaras de ‘La fe del Cuto’, el exgoleador crema no dudó en contar el lamentable hecho que tuvo que ocultar en su momento para que “la prensa no hable y poder cuidar al club”.

“Yo llegué casi gratis, pero con una condición: que, si tenía la posibilidad, me permitieran ir al extranjero, pero cuando me llamaron desde Arabia no me dejaron salir”, contó el popular ‘Cachete’.

Ante esto y una posterior discusión con Alfredo González, presidente del club en ese momento, Ysrael dejó la concentración de la ‘U’ y se fue a su casa sumamente enfadado.

“El partido era a las 8 de la noche y el hijo de un dirigente me llamó a la casa y conversamos un ratito: me dijo para ir a tomar un café y le expliqué porque quería entender qué había pasado”.

Luego, “le conté que no me habían querido dar mi carta-pase y él me respondió: ‘¿Pero no eres el que más gana? ¿Estás seguro? Porque yo he visto que tú eres el que más gana’”.

“Ahí se enteró de que yo no ganaba nada, pero (igual) me pidió que vaya a jugar (contra Sport Boys) porque la prensa estaba preguntando y quería cuidar (la reputación) de la institución”, finalizó el goleador.





