Juan Manuel Vargas , defensor de Universitario , respondió a las críticas tras destacar en el empate frente a la San Martín por el Torneo de Verano .

El lateral nacional sentenció el empate entre ambos equipos por la tercera jornada del certamen local, gracias a una soberbia definición de tiro libre, en el duelo que representó su reaparición con la crema.

"Yo tengo una edad en la que lo que me puedan decir o no, me resbala... La felicidad es para mi familia, a la gente que me quiere, el resto no me importa nada", señaló el popular 'Loco' luego del encuentro.

Vargas no culminó el compromiso por una molestia muscular y generó preocupación en tienda merengue, sin embargo, no tendría problemas para estar presente en el clásico ante Alianza Lima.

"Me da un poco de bronca. Lo que hicimos en el segundo tiempo debimos hacerlo en el primero. No podemos regalar nada, pero al menos se rescata un punto", agregó sobre la igualdad en el Estadio Nacional.

"Salí por precaución porque sentí una contractura. Para no complicar el partido pedí mi cambio", indicó posteriormente para ESPN.