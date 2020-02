En Universitario de Deportes se viven aires de incertidumbre por la entrada de la nueva administración de Carlos Moreno al club y mucho se ha hablado de la continuidad de Gregorio Pérez como director técnico del equipo. Después de varios días, el entrenador se animó a hablar del tema y a revelar la decisión que ha tomado respecto a este cambio de timonel en el cuadro crema.

El entrenador de Universitario de Deportes habló del tema en conferencia de prensa, pero le puso paños fríos. Su principal preocupación es el equipo. “Tuvimos una reunión de camaradería con la gente del club pero no hablé nada sobre el tema y ni pregunto”, dijo el DT en Campo Mar.

“Yo no hablo con nadie”, señaló cuando le consultaron si se puso en contacto con la nueva administración. “De aquí yo me voy a mi casa y de mi casa aquí. Quiero estar ajeno a todo eso porque mi mente tiene que estar en el equipo. No nos puede desviar nada. Estoy muy tranquilo, enfocado en lo del sábado, el tiempo dirá que irá a pasar”, agregó.

“De que yo esté a gusto aquí y quiera seguir no depende de mí. Yo me dedico a trabajar, darle lo mejor al club. esperaremos qué es lo que va a acontecer. No hay nada ni nadie que nos saque del foco del partido del sábado”, fueron la palabras de Gregorio Pérez.

Gregorio Pérez habló sobre su futuro en la 'U' (Video: José Luis Saldaña)

Humildad ante todo

Universitario de Deportes está en el primer lugar con un puntaje perfecto en la Tabla de Posiciones (9 puntos gracias a tres victorias en las tres primeras fechas del Torneo Apertura). Gregorio Pérez tiene el secreto para mantener los pies de su plantel sobre la tierra.

“El mensaje es sencillo: humildad. La misma humildad con la que empezamos es con la que tenemos que terminar. Eso está muy claro. Aquí no se subestima a nadie, nosotros somos conscientes de las falencias que tenemos y trabajamos sobre eso y sobre las virtudes que tenemos. En ese aspecto estoy muy tranquilo”, apuntó.

El entrenador de Universitario de Deportes está alternando a todos sus jugadores y le están respondiendo en la cancha. “El nivel es muy bueno y eso a nosotros nos pone felices. No nos tiembla el pulso para nada cuando tenemos que tomar una decisión porque lo hacemos en bien del club”, expresó.

Elogios a Barco

Jesús Barco se llevó los elogios del DT de Universitario de Deportes, cuando le preguntaron por su desempeño. “Es un futbolista con mucha capacidad, Es un jugador agresivo, explosivo para recuperar. Tiene un espíritu de sacrificio invalorable. A veces se tendría que contener un poquito más, pero es un jugador con mucho futuro”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR