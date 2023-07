No lo olvida. Paolo Guerrero, en una extensa entrevista declaró de todo: de su presente, de los equipos a los que pudo llegar, sus lesiones y también de quien fuera su técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca.

En esa línea, destacó el acercamiento del popular ‘Tigre’ con todos los convocados, a quienes les informaba qué esperaba de ellos.

“Las conversaciones que tenía el ‘profe’ con cada uno motivó a los jugadores. Aparte de hablar con el grupo muchísimas veces, él hacía charla con cada uno de los jugadores, con los 23 que estaban convocados. Te decía qué podías mejorar, qué es lo que quería de ti y qué le podías dar”, dijo Guerrero ESPN.

Sobre la relación que mantenía con Gareca, dijo que era de “súper confidencia” y que “conversaban mucho”.

Paolo Guerrero contó lo que hacía Ricardo Gareca en su momento para motivar a los futbolistas previó a un partido importante.



No a Alianza Lima

Paolo Guerrero contó que estuvo a poco de llegar a Alianza Lima, pero la dolencia en la rodilla no le permitió firmar por los ‘Íntimos’.

Yo he dicho que quería retirarme en Alianza, siempre lo dije. En el 2022 me vinieron a buscar, me hicieron una propuesta, pero yo no estaba listo para ir a Alianza, yo no iba a firmar un contrato, cuando yo todavía tenía que pasar muchos procesos”, indicó.