Carlos Zambrano es un confeso hincha de Alianza Lima. El defensa que este 2019 volvió a vestir la blanquirroja bajo las órdenes de Ricardo Gareca, se ganó a pulso el puesto en la saga peruana.

En una reciente entrevista con Movistar Deportes, el defensa central, que milita aún en el cuadro alemán del Dinamo de Kiev, se mantiene firme en su posible retorno al fútbol peruano dentro de unos años. Al respecto, aseguró que le gustaría jugar en Alianza Lima.

Sobre este hinchaje, el ‘León’ relató una anécdota de cuando era niño. "Me compraron una camiseta de la 'U' cuando era niño y lloré para que me den la de Alianza Lima. Soy hincha y me hice fanático para darle la contra a mi familia que es hincha de Universitario de Deportes. Me quisieron colocar la ‘crema’ a la fuerza pero ahora me gustaría regresar a Perú para jugar por Alianza”, indicó Zambrano.

El defensa, que no ha tenido un buena temporada en su club, se encuentra analizando opciones de migrar a otros equipos, donde puede tener mayor regularidad y minutos de juego, de tal manera que mantenga su rendimiento de cara a las clasificatorias para el mundial Qatar 2020.