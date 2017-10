LaSegunda División del fútbol peruano se encuentra envuelta en una nueva acusación que rajaría su transparencia. Ryan Salazar, jugador del Unión Huaral, denunció un presunto soborno ante la Federación Peruana de Fútbol (FPF) que involucra a varios actores.

Este futbolista, de acuerdo con sus declaraciones a RPP, mantuvo una conversación con Fischer Guevara —arquero del Coopsol— quien le explica en qué consiste este aparente 'arreglo'.

En el audio, Guevara —también ex portero de Alianza Lima— le comenta a Salazar que un tal "tío Acuña" le dijo que hablara con "tres o cuatro jugadores para darles esa plata".

"A mí me llamó el tío Acuña y me dijo: Fischer habla con la gente de Huaral porque yo sé que Boys le va a dar un dinero. Buscame 3 o 4 jugadores más o menos yo les doy esa plata para que jueguen normal, no estoy diciendo que se vayan para atrás, porque nosotros vamos a ir con todo, con árbitros con todo", se escucha en el audio.

Segunda división. (AUDIO:RPP)

Luego, esto fue lo que explicó Ryan Salazar a RPP: