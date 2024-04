Luego de ganarle en casa a LDU de Quito con goles del ‘Tunche’ Rivera, Universitario de Deportes jugó por la liga local venciendo a Alianza Atlético de Sullana e inmediatamente se puso en modo Libertadores y tiene en la mira a Junior de Barranquilla, club al que visitará en el estadio Metropolitano Roberto Menéndez, un recinto donde un peruano hizo historia hace poco.

Edison Flores regresó al club de sus amores para ser campeón nacional el 2023 y devolvió a Universitario a la máxima competición de clubes a nivel internacional en Sudamérica. El destino lo puso en el grupo del club colombiano que juega de local en un estadio que el ‘Orejas’ enmudeció hace un par de años en el conocido ‘Barranquillazo’.

El ‘Barranquillazo’

Sucedió por la fecha 15 de las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022, cuando la Perú de Ricardo Gareca, tras un terrible arranque, se recuperaba en la tabla, habiendo ganado consecutivamente dos encuentros: una goleada ante Bolivia en casa y un sufrido 2-1 ante Venezuela de visita. Así tocaba ir a Barranquilla, contra una Colombia plagada de estrellas pero con una ausencia de gol terrible que lo llevó a quedarse en la tabla de posiciones.

Los colombianos llevaban 4 partidos sin sumar de a 3 y sin anotar un solo gol, confiados que con Perú la racha iba a romperse, algo que no sucedió. Perú, con un Edison Flores que era extremo por izquierda y no delantero, como lo es en Universitario, hizo un juego defensivo perfecto, con un Pedro Gallese que, como siempre, salvó su valla con grandes atajadas.

La estadística decía que Perú, hasta los 84 minutos, había rematado solo 3 veces, ninguna de ellas a portería, mientras que Colombia había rematado en 26 ocasiones, solo 2 ellas a portería. El ‘Orejas’ se encargó de darle el 100% de efectividad al ataque peruano y, de paso, silenciando las gradas del Metropolitano.

Una jugada magistral de un Christian Cueva que se puso el equipo al hombro en toda la eliminatoria, dejó en el piso a un Wilmar Barrios (un par de cabezas más alto que ‘Cuevita’) que intentó quitarle el balón y armó la contra con un pase milimétrico a Flores, que corrió y de un zurdazo, hizo que el balón se colocara en el único espacio entre David Ospina y su palo. Golazo.

La hinchada local, totalmente enmudecida, lamentaba en silencio el tanto del peruano, que sí fue gritado a viva voz por los pocos hinchas que llegaron al estadio. En el campo los peruanos se abrazaban y se pedían, entre ellos, concentración. Solo 5 minutos, más lo que adicionara el árbitro, los separaban de unos 3 puntos de oro para conseguir algún puesto de clasificación.

No fue hasta los 98 minutos que el árbitro pitó el final del encuentro. La emoción desbordó hasta las lágrimas entre los hinchas que llegaron a presenciar un milagro, quizá sin saberlo. Los festejos, bajo el tema “En Barranquilla me quedo”, no se hicieron esperar, mientras que por su lado, la selección colombiana se hundía en una crisis que no terminó ahí y que, a la postre, los dejaron sin mundial.

‘Orejas’ busca otra hazaña en Barranquilla

Este martes 9 de abril, Edison Flores volverá a aquel campo de juego que, con camiseta blanquirroja, anotó uno de los goles más gritados de la selección peruana en los últimos años. Esta vez lo hará con camiseta crema, la de sus amores, la que defendió cuando era juvenil y que lo catapultó al extranjero y los hinchas merengues esperan otro ‘Barranquillazo’, pero ante Junior, que le ganó 3-1 a Botafogo en Brasil.

En caso ganar, los cremas podrían respirar tranquilos con 6 puntos, a tres de el segundo lugar, pues LDU y Botafogo, ambos sin puntos, se enfrentarán en Ecuador. Edison Flores y compañía buscan repetir la historia de la selección y meterse, en Libertadores, a la siguiente fase del torneo en el año de su centenario.

¿Quieres otra curiosidad? Junior de Barranquilla cumple 100 años de vida también. ¿Cuándo se fundó? El 7 de agosto de 1924, exacto, el mismo día que se fundó Universitario. Los cremas buscarán aguarle la fiesta a su 'mellizo' colombiano este martes a las 9:00 PM.





