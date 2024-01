La amistad entre Paolo Guerrero y Claudio Pizarro acabó hace tiempo, pero es una relación que podría retomarse, al menos por el lado del ‘Depredador’. ¿Aceptará el ‘Bombardero’?

En una conversación de casi dos horas con Jesús Alzamora, el ‘9′ de la bicolor habló de todo y no se guardó nada, inclusive, cuando le preguntaron por la hermandad terminada con el ‘14′.

“Yo no hablo con él hace mucho tiempo, pero le tengo respeto porque es un jugador que le ha dado mucho al fútbol y al Perú. Ha dejado su nombre marcado en Europa”, reconoció el exLDU.

Luego, al ser consultado en el programa de YouTube ‘La lengua’ sobre si retomaría la fraternidad con el ‘Bombardero de los Andes’, el ‘Depredador’ se mostró con absoluta predisposición.

“¡Obvio! Considero que no le hice nada a Claudio Pizarro y espero que conmigo no tenga (problemas) porque yo no me meto con nadie. Vivo en mi nube de fútbol”, confesó Paolo Guerrero.

Ante esta ‘bandera blanca’, quedará en el exWerder Bremen y Bayern Munich aceptar o ignorar la apertura de su excompañero en Alemania y, sobre todo, en la selección peruana.

