Esta mañana, Paolo Guerrero denunció que la César Vallejo quiere obligarlo a presentarse en Trujillo pese a las constantes amenazas que recibe su mamá y ahora respondió el dueño del club, César Acuña.

El también gobernador regional de La Libertad fue cuestionado por la prensa sobre las dificultades que le estaría poniendo su hijo, como presidente de la UCV, para resolver el vínculo y el patriarca de los Acuña calmó a todos.

“Voy a hablar con Richard (Acuña). La verdad es que nosotros no tenemos ningún problema en darle todas las facilidades (para desvincularse). Vamos a ser muy flexibles, pero creo que eso debe hacerse conversando”, expresó.

Sin embargo, desconociendo las entrevistas que dio el ‘Depredador’ esta mañana y, sobre todo, lo que contó, el líder del partido político Alianza para el Progreso (APP) le pidió al ‘9′ que explique las razones que lo hicieron retroceder.

“Lo primero que debió de hacer es explicarle a los trujillanos, a los peruanos, por qué no viene. Luego, debió ponerse de acuerdo en cómo va a salir, porque generó mucha expectativa su llegada”, explicó César Acuña.





Guerrero pide ser liberado:

“Richard me comentó que había conversado con el general de la región. Por eso, me extraña muchísimo lo que el general dijo (que no había denuncia por extorsión)”, reveló Paolo Guerrero en una entrevista a América TV.

“El punto es: ‘O vienes a Trujillo o dejas de jugar al fútbol. (...) Esto no lo íbamos a revelar, pero el gobernador lo publicó y, efectivamente, conversamos con el ministro de Defensa y también con el del Interior, ambos conocían el caso”.





VIDEO RECOMENDADO: