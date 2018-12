Para el ex presidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, José Luis Noriega , el arresto preliminar de Edwin Oviedo podría traer una serie de problemas a esa entidad, en vista que el Congreso de la República aún no deroga la Ley de Fortalecimiento de la FPF.

El abogado, experto en derecho deportivo, dijo que esa situación podría paralizar a la federación.

"Estamos frente a una inminente parálisis de la FPF porque Registros Públicos ha dicho que para ellos no existe ninguna 'Ley Oviedo' y que en consecuencia, cuando la FPF ha intentado prolongar su mandato hasta el 2020 ha sido impedido porque el mandato de esta junta directiva vence el 31 de diciembre de este año porque así lo determinó la asamblea. Esta situación traería como consecuencia que desde el 1 de enero se paralice la parte operativa de la FPF", advirtió Noriega.

"Con ello nadie en la FPF tendrá poder, no se podrá firmar contratos, no habrá representación. Registros Públicos no va a reconocer lo que se haga en adelante por parte de esta junta. Para que mejore la cosa hay que derogar esa ley, de tal manera que el 31 de diciembre se vayan todos y que la Asamblea de Bases nombre a una junta transitoria que termine de adecuar los estatutos y llame a elecciones para fines del próximo año", recalcó el abogado.

Para Noriega, una vez detenido Oviedo, quien tendría que asumir la presidencia de la FPF es Franklin Chuquizuta, el segundo vicepresidente, en vista que Agustín Lozano ha pedido licencia para resolver asuntos personales. Sin embargo, el hombre de leyes dijo que esto traería una situación única en el balompié peruano.

"Los dos (Lozano y Chuquizuta) representan al fútbol amateur, cosa que va a ser muy oiginal porque por primera vez en el Perú el fútbol profesional va a ser dirigido por un amateur. Eso a la FIFA no le va a gustar, pero bueno es la realidad", mencionó.