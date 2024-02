Doña Peta rompió su silencio y se pronunció sobre las amenazas que ha recibido su familia tras conocerse que Paolo Guerrero, su hijo, había fichado por el club Universidad César Vallejo.

“Le quieren hacer daño a mi hijo no sé por qué, él le ha dado muchos triunfos al Perú. El señor Acuña sabía, yo le estoy contando (sobre las amenazas). A Acuña yo lo llamé el lunes y ya no me contestó”, dijo.

Por otro lado, la madre del ‘Depredador’ dijo que ella le pidió al delantero que no venga al Perú, pues siente mucho miedo por la integridad de su familia.

“Yo le he pedido que no venga, porque para mí sería fatal que le pase algo y no puede ser. No hay garantías suficiente para que vaya a Trujillo, le pido al Perú que me apoye y pido que se acabe esto”, agregó.

Por último, le advirtió a César Acuña y Richard Acuña que no van a terminar con la carrera futbolística de su hijo.

“Con la carrera de mi hijo no van a terminar. Así es (es una advertencia directa). El señor Acuña es político y no querrá que una selección vaya al mundial, mi hijo tiene que ir al mundial y ellos tienen que ver”, concluyó.





