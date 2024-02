El encuentro entre Universitario y Atlético Grau en el Monumental de Ate ha tenido varias polémicas y producto de ellas, varios de los involucrados han hablado respecto al tema. Uno de ellos fue el entrenador del elenco piurano, que apuntó contra el arbitraje luego de, para su criterio, un gol legítimo anulado por el colegiado Edwin Ordóñez.

Este gol, sumado a la expulsión de Rodrigo Ureña en los momentos finales del primer tiempo, podrían haber hecho que el elenco piurano consiga un buen resultado, sin embargo cayeron ante los cremas por 1-0 con un gol del ‘Tunche’ Rivera.

“Yo vi un partido donde no tuvo tantas situaciones de gol. Cuando estuvimos 11 contra 11 manejamos el juego. El rival tiene una forma clara de jugar, pero creo que no generaron muchas jugadas de gol, salvo el arranque del segundo tiempo”, contó en conferencia de prensa el entrenador crema, Fabián Bustos.

Respecto al gol anulado de Oslimg Mora, por una mano de Ray Sandoval en la jugada previa, el técnico argentino aseguró que el gol fue bien anulado, además de indicar que el juego del elenco visitante no fue el mejor en cuestión de ataque, pues indicó que no tuvieron más ocasiones claras para marcar.

“Le pega la pelota en la mano y luego termina convirtiendo. Es la única situación del rival. Jugaron una hora con un jugador más y no crearon una situación de gol. No es nada contra Ángel, solo estoy opinando porque me dan la chance”, agregó el estratega.

Con esta victoria sufrida, los cremas comparten la cima del Torneo Apertura junto a Alianza Lima y Sporting Cristal, los tres equipos con 6 puntos producto de victorias en sus dos primeras jornadas.

La fecha 3 para Universitario será especial, pues enfrentará en el Estadio Nacional a Alianza Lima, un encuentro con sabor a revancha, pues los íntimos perdieron la final en casa ante los merengues el año pasado, perdiendo la posibilidad del tricampeonato. Por su parte, los cremas desean sacar lustre a su campeonato y sacar ventaja al clásico rival y así despuntarse en la tabla.

El duelo está programado para jugarse el sábado 10 de febrero en el Estadio Nacional, desde las 8:00 de la noche (hora peruana).

