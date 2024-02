Bruno Marioni, gerente deportivo de Alianza Lima, fue invitado al programa L1 Radio para hablar sobre la situación actual de su club. En ese sentido, el directivo también habló sobre los rumores de la llegada de Paolo Guerrero al cuadro blanquiazul, luego de que este pidiera desvincularse de la UCV.

“Paolo Guerrero está descartado, porque hoy está con un contrato con otro club. Nosotros conocemos muy bien las regulaciones, los reglamentos. Nosotros no vamos a hablar con un jugador mientras no esté en disposición de hablar para una posibilidad. Hoy Guerrero no es una posibilidad”, comentó.

Marioni descartó que la edad del delantero sea un factor determinante para un posible fichaje, pero afirmó que, durante el tiempo que armaron el equipo para la temporada, Guerreo no estaba en los planes del cuadro de La Victoria.

“Yo en ningún momento hablé que no entraba en los planes de Alianza Lima por la edad o por incompatibilidad con Barcos. Yo lo que dije fue que, en ese momento, no entraba en la planificación de Alianza Lima”, concluyó.





