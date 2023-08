Más de una semana después del despido de Chicho Salas, Alianza Lima logró fichar a su nuevo técnico, el exasistente de Gerardo Pelusso y campeón ‘intimo’ en 2006, Mauricio Larriera.

Asimismo, el también uruguayo cuenta con el aval de otro de sus paisanos, Pablo Bengoechea, quien fue contactado por la dirigencia ‘blanquiazul’ y llenó de elogios al nuevo estratega victoriano.

De esta forma, Mauricio Larriera podría debutar este sábado ante UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura, pero lo más probable es que no lo haga hasta la siguiente jornada, ante el Cusco FC de visita.





Nota original:

Para muchos, quedó la impresión de que la intención de cambiar de técnico databa de comienzos del año, y que solo se aguardaba por el primer tropiezo de Salas en Liga 1.

No hay forma de comprobarlo, pero, de ser ese el caso, ¿no debería haberse contemplado un ‘plan B’ mucho antes? ¿No se debería haber previsto que el eventual interino no iba a poder liderar al equipo por más de dos partidos debido a que no cuenta con la licencia correspondiente? ¿Acaso no se despidió a Salas para, supuestamente, evitar que ‘el Tri’ se les escape? Hoy, Alianza está a punto de despedirse del Clausura y de perder la punta en el acumulado.

Tras el frustrado arribo de Robert Moreno, Mauricio Larreira —exasistente de Pelusso— sería el entrenador. Aunque, al día de hoy, no hay todavía nada confirmado; pero, en aras de que se restablezca el orden en el equipo, debería cerrarse un acuerdo cuanto antes.