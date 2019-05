Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci EN VIVO por la Liga 1 vía Gol Perú

Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci juegan EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE este viernes desde las 8 de la noche por la Liga 1 del fútbol peruano. El partido se jugará en el estadio Mansiche de Trujillo y será transmitido por Gol Perú. No te pierdas el minuto a minuto, incidencias y más de este partido que no se juega en la Primera División peruana desde 1994.

Han pasado 25 años desde la última vez que se enfrentaron Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci en el fútbol profesional. 25 largas temporadas que los hinchas 'carlistas' tenían que contentarse con la visita del cuadro blanquiazul enfrentando a cuanto equipo trujillano llegó a la Primera División, pero viendo como el tricolor bregaba por volver. Porque ese era objetivo.

Y la espera por fin terminó. Alianza Lima será el primer equipo tradicional del fútbol peruano, de esos de mayor arraigo popular, que visitará el Mansiche para enfrentar a Carlos A. Mannucci en la Primera División y la expectativa es grande.

Por un lado están los hinchas del elenco local que esperan una nueva victoria (la segunda consecutiva en condición de local) de Carlos A. Mannucci que convive con la irregularidad y lo tiene en el puesto 13 con 11 unidades de la Liga 1.

Por el otro estarán los de Alianza Lima -que no son pocos en la ciudad norteña- que esperan ver a su equipo sumando una nueva victoria, luego de haberle ganado a San Martín la fecha anterior en lo que significó el fin de una larga racha de 10 partidos sin ganar.

Para este cotejo, Alianza Lima sufrirá las ausencias de Gonzalo Godoy y Carlos Beltrán (suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas), José Manzaneda y Aldair Salazar, estos últimos en recuperación. Por lo que Víctor Reyes deberá echar mano de la totalidad de su plantel.

En tanto que Carlos A. Mannucci solo sufrirá la ausencia de Joao Villamarín, expulsado en el juego anterior contra Sport Huancayo.

Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci: probables alineaciones



Carlos A. Mannucci: Manuel Heredia, Andrés López, Joaquín Lencinas, Camilo Jiménez, Ricardo lagos; Luis Álvarez, Jean Pierre Fuentes, Leandro benítes, Niger Vega, Mario Tajima; Osnar Noronha



Alianza Lima: Pedro Gallese; Rodrigo Cuba, Hansel Riojas, Aldair Fuentes, Anthony Rossel; Wilder Cartagena, Rinaldo Cruzado, Kevin Quevedo, Felipe Rodríguez, Joazhiño Arroé; Mauricio Affonso.