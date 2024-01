No se quedarán de brazos cruzados. Alianza Lima acudirá a instancias internacionales para revertir la suspensión contra su recinto principal, el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’, inhabilitado por 7 meses luego de que se apagaran las luces tras perder en la final ante Universitario de Deportes el año pasado.

Así lo confirmó el administrador del cuadro íntimo, Diego Guerrero, en conversación con RPP Noticias, indicando además que la resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF son discutibles, razón por la cual acudirán al TAS en los próximos días para revertir la situación del coloso victoriano.

“He podido tener conocimiento, como encargado de la parte legal, de las dos resoluciones que han salido. Ambas, a mí, me parecen muy discutibles, poco sustentadas, poco fundamentadas y creemos que vulneran nuestros derechos”, comentó Guerrero.

No queremos que no sea un buen pronunciamiento. Seguramente, vamos a acudir a las distancias internacionales respectivas también. O sea, el tema no ha terminado para Alianza”, agregó.

En esa línea, aseguró que acudirán al TAS, pues es la “instancia que corresponde”. Admitió además que en los próximos días se tendrán detalles del reclamo que presenten a tribunal de arbitraje internacional.

Cabe recordar que Alianza Lima viene jugando sus encuentros de local en el Estadio Nacional, en donde debutó en la Liga 1-2024 ante la Universidad César Vallejo, arrancando con una victoria por 2-1 ante el cuadro ‘poeta’.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO