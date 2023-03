Alianza Lima Femenino, bicampeonas del fútbol peruano, no pudieron dar una alegría a su hinchada pues cayeron ante el Colo-Colo de Chile, cuadro que fue campeón de la Libertadores allá por el 2012. En un marco espectacular, se llevó a cabo la primera ‘Noche Blanquiazul Femenino’ de la historia de Alianza, pero el resultado futbolístico no acompañó la fiesta en las tribunas. No obstante, el apoyo de la gente demostró que existe un interés tangible en el fútbol femenino.

Un partido lleno de polémicas arbitrales ensució la fiesta que significó la presentación del plantel de Alianza Lima para el 2023, tanto para el torneo local y la Copa Libertadores. Se notó la jerarquía de las chilenas que supieron soportar los ataques de las locales y concretar sus oportunidades de gol generadas. Sin embargo, la árbitra no cobró un penal claro a favor de Alianza y tuvo varios errores por encontrarse lejos de las jugadas.

Noche Blanquiazul Femenina./Fotos: Andrés Paredes / @photo.gec

En el medio tiempo se presentó la Gaviota de Plata peruana Milena Warthon, como parte de un espectáculo que se armó desde las tribunas. La hinchada de Alianza estuvo alentando a su equipo femenino a pesar del resultado, pero se fueron con un sinsabor por la dura derrota que su equipo sufrió.

Noche Blanquiazul Femenina./Fotos: Andrés Paredes / @photo.gec

Noche Blanquiazul Femenina./Fotos: Andrés Paredes / @photo.gec

A pesar de ello, Alianza Lima es uno de los equipos peruanos que más atención le ha dedicado al fútbol femenino. Desde contratos profesionales, instalaciones adecuadas para el entrenamiento físico, hasta una presentación exclusiva para su equipo femenino son la prueba del interés que posee el club en contribuir a la profesionalización del deporte en el país.





VIDEO RECOMENDADO