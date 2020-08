Este lunes, los equipos argentinos regresarán a los entrenamientos, por ello, los futbolistas llegaron este fin de semana a los distintos recintos deportivos para pasar las pruebas de rigor. Ya se confirmaron diez casos.

El duro golpe de realidad del deporte en el país albiceleste no solo se dio por los deportistas, también por los periodistas. Alejandro Fantino, conocido conductor de televisión, reveló que estaba enfermo por COVID-19.

Por medio de su cuenta de Instagram, Fantino reveló que por el momento tiene síntomas leves y que se encuentra aislado en su casa desde el viernes, cuando comenzó a sentir un leve malestar físico.

“Les tengo que comunicar que tipo dos de la mañana en la noche del viernes me dio dolor atrás del cuello y me empezó a picar apenas la garganta.”, inició el periodista.

“El sábado a la mañana sentía lo mismo, un poco de dolor corporal, llamé a mi médico, me hisopé, automáticamente me aislé y hace un ratito me llegó el resultado: Covid positivo.”, agregó.

“Acá estoy, estoy perfecto, estoy bien, no tengo fiebre ni dolores ni tos. Van a ser 14 días aislado, me tiran la comida por abajo de la puerta, por más que uno se cuide te puede pasar”, describió en un video en su cuenta de Instagram, donde contó lo sucedido”, finalizó.

El regreso del fútbol argentino

El fútbol argentino dio este martes el primer paso en su retorno a las canchas, al recibir el permiso del gobierno para comenzar entrenamientos el 10 de agosto, tras casi cinco meses de suspensión a causa de la pandemia de Covid-19.

El gobierno del presidente Alberto Fernández aprobó este martes los protocolos sanitarios para la reanudación de las prácticas y autorizó de manera escalonada los entrenamientos de los clubes de la Liga Profesional de primera división y de la Primera Nacional (segunda).

En este contexto, el lunes 10 de agosto podrán empezar las prácticas los equipos de primera división, entre ellos Boca, River, Racing y Defensa y Justicia, que disputan la Copa Libertadores, junto con Tigre, el único equipo del ascenso que participa en el torneo continental, mientras que el resto lo hará a partir del 2 de septiembre.

VIDEO RECOMENDADO

Ministro de Defensa Jorge Chávez: "No hemos venido a cometer errores"