Benevento de Gianluca Lapadula tuvo una muy mala temporada en la Serie A y este martes terminó descendiendo. El cuadro ‘brujo’, suma hasta el momento 32 unidades en el torneo italiano, se ubica en la antepenúltima posición de la tabla y tenía la esperanza de llegar a la última fecha con posibilidades de salvarse del descenso; sin embargo, esto no podrá ser posible.

Torino, club que ocupa una posición por encima del Benevento y con el que se enfrentaba en la jornada 38, empató ante Lazio (0-0) y sumó 36 unidades, sentenciando por completo al equipo amarillo y rojo que tendrá que jugar el próximo año futbolístico en la Segunda División.

Lapadula fue una de las figuras más importantes del equipo en las últimas seis jornadas, en las que tuvo grandes actuaciones e incluso logró anotar cuatro goles para intentar conseguir el sueño de salvar la categoría (sumó ocho en el año).

La buena racha que consiguió Gialuca llegó tarde y no sirvió para salvar a la institución. Este es el segundo descenso como profesional del ex AC Milan luego de bajar la temporada pasada con la camiseta del US Lecce.

Junto a Benevento, Crotone y Parma, club que emocionó a muchos con su ascenso en el 2019/2020 por su historia, también dejaron la Primera División del torneo italiano y tendrán que volver a luchar para ascender.

