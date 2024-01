Luego de que Carlo Ancelotti prefiriera renovar con el Real Madrid que dirigir a la selección de Brasil, José Mourinho acaba de hacer algo parecido y no será canarinho.

El actual entrenador de la Roma reveló que está muy cómodo en Italia y que cumplirá su contrato allá. Es más, hasta se recordó cuando rechazó una oferta de Arabia y otra de Portugal.

Además, según ‘The special one’, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) no le han hecho llegar ninguna propuesta formal que, igual, no aceptaría por respetar su vínculo contractual.

“Brasil no me llamó. Además, mi agente sabe que no puede hablar con nadie mientras esté en la Roma”, comenzó señalando el DT campeón de la Conference League con la ‘Loba’.

Asimismo, el portugués recalcó que él “siempre les informé a los propietarios (sobre las ofertas que le llegaron), incluso cuando me llamó Portugal y un club saudí, en el verano pasado”.

Con esta aclaración, el destino de Neymar y compañía sigue a la deriva, ya que el actual técnico verdeamarelo, Fernando Diniz, sólo fue contratado como interino, mientras negociaban con Carlo Ancelotti.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: