El Ministerio de Justicia de Brasil tiene en sus manos una nueva solicitud de la Justicia Italiana por el caso de Robinho, ex futbolista condenado a nueve años de prisión por violencia sexual. Después de un pedido de extradición negado, ahora el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) tendrá que analizar si el ex delantero del AC Milan puede cumplir la condena italiana en suelo brasileño.

En cumplimiento de la Constitución Brasileña, el pedido de extradición de Robinho hacia Italia fue negado en noviembre del año pasado, ya que esta no permite esa figura legal contra sus propios ciudadanos, debido a una ley creada en 2017; sin embargo, podría existir la posibilidad de que Robson de Souza asuma la pena privativa de libertad en Brasil.

La Ley de Migración está en vigor desde noviembre de 2017 y un párrafo de ella dice que “en las hipótesis en que exista un pedido de extradición firme, la autoridad competente podrá solicitar o autorizar la transfereencia de la pena, desde que sea cumplido el principio de non bis in idem (no sea condenado dos veces por lo mismo)”.

La solicitud italiana deberá ser enviada al STJ, que tiene la atribución de homologar la sentencia; es decir, averiguar si los requisitos para el cumplimiento de pena en Brasil están presentes. Entre ellos, el caso de Robinho se encuadra en el marco legal del gigante de Sudamérica, ya que la violación también es considerada un delito.

Sin embargo, el ex delantero de la Selección de Brasil podría alegar que esa ley de “cumplimiento de condena extranjera en Brasil” fue promulgada en 2017, mientras que el caso por el cual es perseguido data del 2014; por lo tanto, esta norma no puede ser aplicada, ya que las leyes no son retroactivas (no pueden ser aplicadas a casos anteriores a su creación). No obstante, como antecedente, el STJ ya homologó la pena de un delito brasileño cometido en Portugal.





VIDEO RECOMENDADO: