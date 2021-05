Zinedine Zidane no pudo consagrarse esta temporada con el Real Madrid. El equipo blanco se despidió de la posibilidad de ganar la Champions League en las semifinales por culpa del Chelsea y no pudo levantar LaLiga tras el gran papel del Atlético de Madrid. Tras estos resultados, las dudas de la continuidad de Zinedine Zidane aumentaron. Todo hace indicar que no estará en el banco blanco la próxima temporada.

Según reveló el conocido periodista Fabrizio Romano, el francés ya tomó la decisión de no continuar. En las próximas horas, el Madrid debería publicar un comunicado para anunciar la noticia.

“Exclusivo. Zinedine Zidane ha decidido salir del Real Madrid con efecto inmediato”, escribió el italiano en su cuenta de Twitter convirtiéndose rápidamente en viral debido a que muchos compartieron el mensaje.

Minutos después, el reconocido diario El País de España, confirmó la información y explicó que el francés dará un paso al costado.

Zinedine Zidane llegó al Santiago Bernabéu en marzo del 2019 para cumplir su segunda etapa al mando del equipo. Consiguió ganar LaLiga en la temporada 2019/2020.

Conte el favorito para reemplazarlo

Antonio Conte, dejó el Inter de Milán el miércoles, apenas semanas después de haber guiado a los ‘Nerazzurri’ a su primer cetro de la Serie A de Italia en más de una década. El estratega italiano al parecer estaba descontento con la decisión del club de vender a jugadores en el próximo período de traspasos debido a limitaciones financieras.

Luego de conocerse la noticia, medios españoles colocaron el nombre de Conte como el posible próximo entrenador del Real Madrid. A pesar de que Zinedine Zidane tiene contrato hasta el verano de 2022, el francés no ha confirmado su continuidad y su par italiano podría reemplazarlo.

En España apuntan que Real Madrid apostaría por la llegada de Conte basándose en la gran experiencia que tiene en los banquillos. Antes de ser campeón con el Inter Milán, el italiano ganó varios títulos con Juventus. Experiencia le sobra.

