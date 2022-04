El partido entre Real Madrid vs. Manchester City por la semifinal de ida de Champions League se juega esta semana en el Eithad Stadium. Los ‘merengues’ vienen en buena racha en la Liga de Campeones luego de vencer al Chelsea en cuartos de final, mientras que el Manchester City derrotó al Atlético de Madrid con un marcador global de 1-0.

En esta nota de Perú 21 podrás encontrar todos los detalles del partido de Champions League como el día, horario y canales de televisión para ver el encuentro de semifinal.

Qué día juega el Real Madrid vs. Manchester City

El partido de Champions League entre Real Madrid vs. Manchester City se jugará el martes 26 de abril en el Etihad Stadium. Los ‘merengues’ vienen de clasificar a la semifinal luego de vencer al Chelsea en cuartos de final, mientras que el Manchester City, venció al Atlético de Madrid.

Horarios para ver el Real Madrid vs Manchester City

La semifinal de Champions League entre Real Madrid vs. Manchester City se jugará a las 14:00 horas (horario peruano) y a las 21:00 horas (horario español). Aquí te dejaremos un listado de todos los horarios en el mundo para que puedas ver el partido en vivo y directo sin interrupciones.

Perú: 14:00 horas

España: 21:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Chile: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Canales para ver el Real Madrid vs. Manchester City

La transmisión del partido entre Real Madrid vs. Manchester City será transmitido por la señal de ESPN y Star Plus. Sin embargo, si no cuentas con cable, puedes verlo en otras señales en distintos países.

Argentina: Star+, Fox Sports Argentina, ESPN Argentina

Star+, Fox Sports Argentina, ESPN Argentina Brasil: HBO Max

HBO Max Chile: Star+, ESPN Chile

Star+, ESPN Chile Colombia: ESPN, Star+

ESPN, Star+ Ecuador: ESPN, Star+

ESPN, Star+ Alemania: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Italia: NOW TV, Sky Sport 4K, SKY Go Italia, Mediaset Infinity, Canale 5, Sky Sport Football, Sky

NOW TV, Sky Sport 4K, SKY Go Italia, Mediaset Infinity, Canale 5, Sky Sport Football, Sky México: HBO Max

HBO Max Paraguay: Star+, ESPN

Star+, ESPN Perú: Star+, ESPN

Star+, ESPN España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Movistar Liga de Campeones, Movistar+ Estados Unidos: TUDN.com, TUDNxtra, TUDN App, Paramount+, Univision NOW, TUDN USA, Univision, CBS

TUDN.com, TUDNxtra, TUDN App, Paramount+, Univision NOW, TUDN USA, Univision, CBS Uruguay: Star+, ESPN

Star+, ESPN Venezuela: Star+, ESPN

Dónde ver el Real Madrid vs Manchester City

Cabe mencionar que Star Plus es la señal que también transmitirá el partido de Champions League entre Real Madrid vs. Manchester City. También puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de peru21.pe.